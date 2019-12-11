На Гражданке предприниматель отчаянно пытался спасти свой ларек от сноса, преградив путь эвакуатору

На Гражданке предприниматель отчаянно пытался спасти свой ларек от сноса, преградив путь эвакуатору
Ларёк все же демонтировали. Фото: vk.com/kalin_spb

Жители Калининского района возмутились незаконной торговлей возле дома №17 по Гражданскому проспекту: ларек обосновался прямо на газоне.

После жалобы в районную администрацию, в среду, 11 декабря, к торговой точке приехал эвакуатор, чтобы ликвидировать нелегальный бизнес. Однако владелец овощной лавки не захотел так просто расставаться со своим детищем. Житель ближнего зарубежья подставил свою машину прямо напротив эвакуатора, преградив ему путь.

Участники инцидента были вынуждены обратиться в правоохранительные органы и вызвать на место происшествия сотрудники сотрудников ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе администрации Калининского района, нарушители будут оштрафованы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что павильон напротив Пискаревского кладбища, где ранее располагался возмутивший жителей ресторан, теперь разместится экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда.

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