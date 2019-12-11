В Калифорнии на дне океана нашли тысячи непонятных дыр

Подводный мир по-прежнему таит в себе много неизвестного. Фото: pixabay.com

Подводный мир по-прежнему таит в себе много неизвестного. Фото: pixabay.com

В Калифорнии, на дне Тихого океана напротив местечка Биг-Сур исследователи обнаружили около 15 тысяч загадочных углублений.

Эксперты из Института подводных исследований, расположенного в Монтерей-Бей, представили на конференции Американского геофизического союза доклад о «подводных оспинах», тысячи которых нашли на дне Тихого океана. Еще в 1999 году в этом месте, — напротив района Биг-Сур, — обнаружили масштабные кратеры диаметром до 170 метров. Сегодня выяснилось, что в них находится около 15 тысяч «дыр» меньшего размера, около 10 м в диаметре.

Хотя природу больших кратеров выяснить пока не удалось, появление мелких углублений ученые связывают с деятельностью морских животных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно данным американских исследователей, старение человека происходит в три этапа.