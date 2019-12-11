Полицейские Калининградской области массово вырезали снежинки к Новому году, поверив шутке своих коллег

По словам полицейских, они специально старались сделать текст абсурдным и не ожидал, что кто-то поверит. Фото: vk.com/ombudsmenttttttttttt

По словам полицейских, они специально старались сделать текст абсурдным и не ожидал, что кто-то поверит. Фото: vk.com/ombudsmenttttttttttt

Двое сотрудников МВД из Калининграда, подделав приказ начальства, заставили своих коллег в массовом порядке вырезать снежинки к Новому году.

Полицейские взяли старый документ, заверенный подписью руководства, и переделали дату и текст, вписав в официальный приказ требование вырезать бумажные снежинки для украшения дежурной части к Новому году. Фотографию документа шутники разослали коллегам, а те восприняли розыгрыш всерьез. Вскоре приказ разошелся по просторам интернета.

Конечно, обман быстро вскрылся, но строго наказывать авторов розыгрыша не стали, ограничившись воспитательной беседой. Шутка подняла настроение и коллегам, и начальству. Однако вырезать снежинки все же пришлось — авторам остроумной идеи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в эфире «Первого канала» вырезали шутку Сергея Светлакова о Юлии Гусмане.