В Канаде рухнул двухмоторный самолет, трое погибли

В Канаде разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли три человека.

Двухмоторный Piper Aerostar потерпел крушение Нанаймо при посадке. По данным спасательной группы, сообщает телеканал CTV, самолет вылетел из аэропорта в городе Бишоп в штате Калифорния в США.

На борту самолета находились три человека. После крушения воздушного судна начался сильный пожар.

Точные причины произошедшего устанавливаются.

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