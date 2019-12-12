В Канаде рухнул двухмоторный самолет, трое погибли

В Канаде рухнул двухмоторный самолет, трое погибли
На месте происшествия начался сильный пожар. Фото: pixabay

В Канаде разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли три человека.

Двухмоторный Piper Aerostar потерпел крушение Нанаймо при посадке. По данным спасательной группы, сообщает телеканал CTV, самолет вылетел из аэропорта в городе Бишоп в штате Калифорния в США.

На борту самолета находились три человека. После крушения воздушного судна начался сильный пожар.

Точные причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о росте пенсионного возраста во Франции. Жители смогут получать пенсию в тысячу евро.

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