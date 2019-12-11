Во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет

Во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет
Реформу подготовили.Фото: https://pixabay.com

Во Франции пенсионный возраст поднимут с 62 лет до 64 лет. Французы смогут получать пенсию в 1 тысячу евро.

Данная пенсионная реформа была представлена премьер-министром страны. Пенсионный возраст по ней поднимут до 64 лет в 2027 году. Об этом рассказывает «Интерфакс».
Франция перейдет на единый пенсионный режим, на данный момент там существует 42 разных программы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ранее судимый мужчина украл из храма пожертвования прихожан на 3 миллиона. Злоумышленником оказался безработный и судимый 28-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.
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