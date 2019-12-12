Студента РГПУ заподозрили в распространении детской порнографии

Студента РГПУ заподозрили в распространении детской порнографии
Студента подозревают в распространении порнографических материалов. Фото: pixabay.com

Студента РГПУ, арестованного за совращение ребенка, заподозрили в распространении детской порнографии. Новые подробности всплыли в ходе расследования.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19-летнего студента РГПУ имени Герцена задержали 19 июля в Ломоносове. Он стал фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетней.

В полицию обратилась мать девочки. По версии школьницы, студент через соцсеть «ВКонтакте» с июня 2018 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. На тот момент ей было 12 лет.

В ходе расследования студента изобличили в распространении порнографических материалов с участием девочки 2005 года рождения. Снимки он, как полагают правоохранители, рассылал через интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Студент находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга подозревают в распространении детской порнографии. Мужчина пересылал видеозапись с участием девочки с июля по октябрь 2019 года.

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