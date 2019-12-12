Правительство Германии заявило о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Правительство Германии капитулировало перед США из ситуации вокруг из-за «Северного потока-2».

«Федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что после того, как США стали связывать газопровод с Украиной и давить на страну, то правительство Германии подчинилось этому.По его словам, Меркель должна была встать на защиту «Северного потока-2», но вместо этого она отступилась.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Против строительства «Северного потока-2» выступает США и некоторые страны Восточной Европы, в том числе Украина, которая из-за нового газопровода лишается значительной части транзита российского газа в Европу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.