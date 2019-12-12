На Исаакиевской площади отреставрируют памятник Николаю I

На Исаакиевской площади отреставрируют памятник Николаю I
Исаакиевская площадь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Реставрационные работы памятника Николаю I не потребуют его демонтажа — их проведут прямо на Исаакиевской площади.

Реставрация памятника российскому императору начнется уже в следующем году. Изначально предполагалось, что для этого памятник придется демонтировать и отвезти на реставрацию в мастерскую. Якобы он находился в аварийном состоянии и от него отваливался мрамор.

Однако, по данным издания REGNUM, демонтаж памятника решили не проводить, поскольку он прочно закреплен на платформе и сможет перенести все необходимые для реставрации работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке отреставрируют деревянную дачу Важевской. Дача Е.Ф. Важевской, предположительно, была построена в 1907 года по проекту архитектора С.Г. Гингера.

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