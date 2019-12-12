При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали трое

В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Число пострадавших выросло до трех человек.

Силами оперативных служб и пожарных спасены восемь человек. Их вывели из задымленных помещений крейсера, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Судьба одного человека пока неизвестна. Еще трое пострадали», — сообщил он.

«Адмирал Кузнецов» на данный момент находится на ремонте в доке в Мурманске. Пожар произошел во время работ в первом энергоотсеке. Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров. Полыхает дизельное топливо. С огнем борются при помощи пенной атаки.

Пожару присвоен второй (повышенные) номер сложности. Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» оценивается в 70 млн рублей.