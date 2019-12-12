В Петербурге две УК и чиновники незаконно поделили дома на Васильевском острове

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законность и обоснованность решения, вынесенного Петербургским УФАС России в отношении ряда управляющих компаний и госорганов.

Как сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, установлено, что УК «Возрождение» и «Мир» при содействии ЖК, районной администрации, ГЖИ и Жилагентства в 2015 году разделили по территориальному признаку управление многоквартирными домами в Василеостровском районе, тем самым нарушив Закон о защите конкуренции.

Это привело к устранению с рынка ООО «ЖКС № 2 Василеостровского района», ограничению доступа на этот рынок ЗАО «Жилкомсервис «Василеостровец», создав преимущество для «Мира» и «Возрождения».

До этого «Мир» управлял одним домов, «Возрождение» — семью, а «Василеостровец» — 196-ю домами. Теперь, после якобы проведенных собраний собственников, «Мир» управляет 288 домами, «Возрождение» — 355, а в управлении «Василеостровец» нет ни одного дома.

Ответчикам удалось обжаловать решение Петербургского УФАС арбитражном суде. Суды признали его законность и обоснованность.

«Мир», «Возрождение» и должностные лица госорганов получили штраф на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный по указанию Путина разгребает жалобы на управляющие компании ПАО «ГИТ».