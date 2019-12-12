Windows 10 позволит звонить с компьютера

Приложение Your Phone для Windows 10 позволит совершать звонки с компьютера через подключение к смартфону. Функция пока доступна в тестовом режиме.

Your Phone или «Диспетчер вашего телефона» был запущен год назад. Приложение позволяет подключить смартфон к компьютеру через WiFi и просматривать с большого экрана фотографии, отвечать на SMS и получать уведомление. В последнем обновлении функционал будет расширен, сообщается в официальном твиттере Windows Insider

Установив Your Phone, пользователи Windows 10 смогут звонить по любому номеру. Выполняться звонки будут на смартфоне, но звук будет транслироваться на компьютер.

Сейчас функция доступна для тестеровщиков Windows Insider, но в скором времени воспользоваться ей смогут все пользователи.

Аналогичная опция уже несколько лет доступна между IPhone и Mac.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользователей Windows 10 ждет крупное обновление.