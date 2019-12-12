Подозреваемый в убийстве десятилетней девочки в Ленобласти арестован

В Ленобласти продолжается расследование уголовного дела по факту убийства десятилетней девочки в Волосово.

По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний житель Волосовского района Ленинградской области. Сейчас его заключили под стражу.

Убийство произошло 26 марта 2011 года.

Как полагает следствие, подозреваемый, находясь в частном жилом доме в городе Волосово, подверг насилию десятилетнюю девочку, после чего задушил беззащитного ребенка. Тело убитой девочки было вывезено в лесной массив в нескольких километрах от деревни Извара и прикопано снегом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил Шамсиддина Насриддинова, который насмерть забил человека, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.