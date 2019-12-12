Стало известно о погибшем на «Адмирале Кузнецове»

Стало известно о погибшем на &#171;Адмирале Кузнецове&#187;
Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Википедия

В результате пожара также пострадали 12 человек. Не уточняется, в каком состоянии они находятся.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщили в ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Все случилось на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Пожар вспыхнул на трюме первого энергоотсека – к счастью, спасатели успели вовремя локализировать огонь, и он не перекинулся на остальные части корабля. В результате пострадали 12 человек, один военный умер, а о состоянии еще двоих ничего неизвестно.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения техники безопасности. На месте работают опытные следователи, а следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Яковлево пожарные два часа тушили частный дом.

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