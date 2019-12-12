Ни один российский клуб не вышел в плей-офф Лиги Европы

Последняя надежда была на «Краснодар», но решающий матч завершился со счетом 3:0.

Встреча «Краснодара» и «Хетафе» состоялась сегодня, 12 декабря. Первый тайм завершился без забитых голов, во втором отличились сразу два игрока испанской команды — защитник Леандро Кабрера и нападающий Хорхе Молина. Третий мяч отправил в ворота россиян форвард Кенеди. К сожалению, «Краснодар» не смог отличиться ни одним голом. В конце матча капитан команды вообще был удален с поля.

Проигрыш стал для футболистов роковым – они лишились еврокубков, как и все другие российские клубы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» не сыграет в плей-офф еврокубков впервые за десять лет.

Петербургский «Зенит» разгромно проиграл португальской «Бенфике». По итогам шести матчей «Зенит» последнее место в группе.

Отметим, что это первый подобный случай с 2009 года. В сезоне-2009/10 «Зенит» не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы.