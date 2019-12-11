«Зенит» не сыграет в плей-офф еврокубков впервые за десять лет

Петербургский «Зенит» разгромно проиграл португальской «Бенфике» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги. По итогам шести матчей «Зенит» последнее место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков.

Отметим, что это первый подобный случай с 2009 года. В сезоне-2009/10 «Зенит» не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Напомним, вчера, 10 декабря «Зенит» проиграл «Бенфике» с разгромным счетом 0:3. Встреча команд состоялась сегодня, 10 декабря, на территории стадиона «Да Луш» в Лиссабоне. Хозяева не оставили петербургским гостям шанса в шестом туре группового этапа Лиги Чемпионов, выиграв со счетом 3:0. Первый тайм завершился с нулевым счетом. Во втором тайме два мяча в ворота сине-бело-голубых забили португальцы Пицци и Серви. В довершение нападающий петербуржцев Сердар Азмун забил мяч в свои же ворота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.