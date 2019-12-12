На Бутлерова автомобиль сбил пешехода

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Все случилось поздним вечером 12 декабря. Обо всем рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Бутлерова ближе к 10 часам. Автомобиль Subaru наехал на мужчину, который шел по «зебре». В результате горожанин получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе Volkswagen врезался в трамвай. Водитель решил не пропускать трамвай и пошел на таран. В результате он врезался в трамвай. Движение трамваев остановлено из-за ДТП.