В Канаде состоялся пробный вылет первого электросамолета

Первый в мире работающий на электроэнергии самолет совершил испытательный полет. Коммерческий самолет пролетел над территорией провинции Британская Колумбия в Канаде.

Как сообщает Harbour Air Seaplanes, полет такого электросамолета осуществился благодаря сотрудничеству компаний Harbour Air и magniX. Организации объявили на весь мир, что первый в мире самолет, работающий на электричестве, успешно прошел испытания. Полет был назван «историческим», сообщает РИА Новости.

Гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл, который также был пилотом самолета во время запуска, заявил, что этот полет знаменует «начало третьей эры в авиации — электрической».

По данным издания, новый вид самолета «обеспечивает чистый и эффективный» способ питания двигателя.

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