Столкнувшиеся легковушки мешают проезду на Арсенальной набережной

В Петербурге на Арсенальной набережной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины мешают движению другого транспорта.

Авария случилась в ночь на пятницу, 13 декабря. По словам свидетелей происшествия, машины столкнулись возле Финляндского вокзала. Они также добавили, что авто расположились на полосе встречного движения и не собираются ее покидать.

«Пара машин на встречке без серьезных повреждений», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, легковушка насмерть сбила школьника.