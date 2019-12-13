Петербуржцы опасаются неожиданных сюрпризов от «пятницы 13-го»

Сегодня все суеверные петербуржцы выполняют дела с особенной осторожностью, ведь наступил мистический день – пятница, 13.

Так, утро в Северной столице началось с трагического инцидента. На Литейном проспекте легковой автомобиль насмерть сбил человека. По словам очевидцев, под колесами машины погиб школьник. Свидетели также запечатлели место происшествия, где видны «скорые», полиция, а также накрытое тело.

Сегодня утром петербуржцы, которые направлялись в Сестрорецк и обратно, застряли в пути. Пассажиры приехали с опозданием до 50 минут из-за технических неисправностей — сломанные светофоры остановили электрички.

Для водителей день начался не так плохо. Пробки на дорогах уменьшились, а вот в городской подземке образовалась давка. Видимо, все пересели на метро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на ЗСД появится новый способ оплаты. Денежные средства у водителей будут принимать специальные автоматы.