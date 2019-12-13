В покрасневших прудах Александрино отберут пробы воды

Красные пятна на прудах в парке Александрино. Фото: vk.com/ulyanka_ekologia

Красные пятна на прудах в парке Александрино. Фото: vk.com/ulyanka_ekologia

Комитет по природопользованию Петербурга отберет пробы в прудах парка Александрино. Водоемы покрылись странными красными пятнами.

Как рассказал gazeta.spb.ru лидер движение «Ульянка Экология», муниципальный депутат МО «Ульянка» Павел Брагин, выезд к прудам предварительно запланирован на 17 декабря.

Активисты заметили красные пятна и самостоятельно отобрали пробы воды. Однако их оказалось недостаточно, уточнили в комитете по природопользованию. Потому будет проведена дополнительная проверка.

Выпусков в пруды на территории парка Александрино нет.

«Единственный слив «Водоканала», который скрыт под водой в русле реки Новой в парке, оказался закрыт, происхождение и место слива данной красной субстанции все еще не ясно», — уточнили активисты движения «Ульяна Экология».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что красные пятна заметили местные жители. В соцсетях они опубликовали фотографии прудов.