Пруды в парке Александрино неожиданно «покраснели»

В парке Александрино гуляющие петербуржцы обнаружили необычное явление – красными пятнами покрылись пруды.

Обо всем стало известно сегодня утром, 13 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что взвесь плавает на поверхности. Как сообщили в Telegram-канале «Аварийный Петербург», сливов в систему водоемов на месте, видимо, нет.