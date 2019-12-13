Пруды в парке Александрино неожиданно «покраснели»

В парке Александрино гуляющие петербуржцы обнаружили необычное явление – красными пятнами покрылись пруды.
Обо всем стало известно сегодня утром, 13 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что взвесь плавает на поверхности. Как сообщили в Telegram-канале «Аварийный Петербург», сливов в систему водоемов на месте, видимо, нет.
На следующей неделе участок планируют осмотреть Комитет по природопользованию. Специалисты возьмут пробы воды.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице задерживаются электрички в сторону Сестрорецка.