В Петербурге задерживаются электрички в сторону Сестрорецка

В Петербурге задерживаются электрички в сторону Сестрорецка
Электричка. Фото: pixabay

Технические неисправности стали причиной задержки пригородных электропоездов в сторону Сестрорецка и обратно, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Неисправность устройств сигнализации, централизации и блокировки была обнаружена в семь утра в пятницу, 13 декабря, на перегоне «Сестрорецк — Белоостров». Сотрудникам ОЖД удалось устранить неполадки в половину девятого утра.

Электрички, следующие из Петербурга на Сестрорецком направлении и обратно задерживались прибывали с опозданием до 50 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сеть общественного транспорта Петербурга включат электрички. По концепции развития железнодорожной инфраструктуры будет проведена модернизация пересадочных узлов, а также построят железную дорогу к аэропорту Пулково.

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