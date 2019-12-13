Смольный отказал в проведении митинга в защиту парка 300-летия

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отказался согласовывать митинг против застройки парка имени 300-летия Санкт-Петербурга. Акцию планировалось провести 21 декабря.

«Дорогие Друзья! Сегодня нам было отказано в проведении митинга 21 декабря, в защиту Парка 300 лет», — рассказал один из организаторов акции муниципальный депутат Сергей Дорофеев.

Организаторы хотели провести митинг в парке имени 300-летия на площадке у колонны-маяка с 13:00 до 17:00 21 декабря. Однако им в этом было отказано. В качестве альтернативы Смольный предложил площадку в Удельном парке.

Местные жители и депутаты выступают против застройки 3 гектаров парка. Территорию планирует занять компания «Газпром трансгаз». Участок в 2016 году был выведен из перечня зон зеленых насаждений общего пользования.

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