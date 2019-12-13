Экс-власти муниципалитета в Петербурге спустили весь бюджет на покупку щебня в последний день работы

Экс-власти муниципалитета в Петербурге спустили весь бюджет на покупку щебня в последний день работы
Фото: pixabay.com

На приобретение щебня потратили более полумиллиона рублей, после чего в бюджете осталось всего 75 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на нового главу муниципалитета Павла Швец. Он отметил, что экс-глава в последний день работы купил 20 КамАЗов щебня, которые обошлись Фрунзенскому району в 503 тысячи рублей. Это – почти все деньги, остававшиеся в бюджете. Отмечается, что щебень покупали у той же компании, которая поставляла в течение 2019 года землю.

Пока что Илья Бондарев не может никак комментировать случившееся. Он заверил, что подписывал огромное количество документов и не может помнить о каждом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ЦИК допускает отмену муниципальных выборов в Петербурге. О таком положении дел Памфилова заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Также глава ЦИК дала поручение проработать этот вопрос.

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