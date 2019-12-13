В возрасте 86 лет скончался актер из «Леона» и «Крестного отца»

Актер Дэнни Айелло, сыгравший в таких картинах как «Леон», «Крестный отец» и «Делай как надо!» скончался на 87-м году жизни.

Печальное известие сообщила официальный представитель актера, сценариста и продюсера Трейси Миллер. По сведениям агента, долгое время Айелло боролся с тяжелым заболеванием, пишет The Hollywood Reporter. Актер ушел из жизни в ночь на четверг, 12 декабря.

Айелло снимался у таких знаковых режиссеров XX века, как Серджио Леоне, Френсис Форд Коппола и Вуди Аллен. В его послужном списке около девяноста киноролей. При этом впервые Айелло появился на экране в возрасте 39-и лет.

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