Колин Фёрт расстался с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Фёрт ушел от жены Ливии после двадцати двух лет супружеской жизни.

Популярный 59-летний актер, известный по ролям в фильмах «Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс», «Король говорит!» и многим другим, расстался со своей 50-летней супругой Ливией, как сообщает издание Hello. Они прожили вместе 22 года.

Супруги сделали официальное заявление, в котором отметили, что по-прежнему остаются близкими друзьями и их объединяет любовь к общим детям. Однако они подчеркнули, что кроме более развернутых комментариев по этой теме давать не намерены и попросили уважать их желание сохранять конфиденциальность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской против того, чтобы звездные родители завели еще одного ребенка, поскольку не хочет делить с ним их любовь.