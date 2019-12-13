Пляжи Калифорнии наводнили «рыбы-пенисы»

Пляжи Калифорнии наводнили &#171;рыбы-пенисы&#187;
Urechis caupo могут жить до 25 лет. Фото: Instagram @byenaturemagazine

Из-за сильных штормов пляжи Калифорнии оказались буквально полностью покрыты «слоем» червей, которых вынесло из воды на сушу. Они имеют неприличную фаллическую форму, из-за чего привлекли внимание окружающих.

Калифорнийский пляж Дрейк-Бич оказался подвержен наплыву «рыб-пенисов». На самом деле рыбы являются червями, притом абсолютно безобидными. Тысячи животных оказались на суше из-за шторма. В Сети это явление стали связывать с необратимыми климатическими изменениями.

Однако ученые опровергают эти домыслы, объясняя, что подобные ситуации — обычное явление, и наблюдались ранее в населенных пунктах Паджаро-Дюнс, Мосс-Лендинг, Бодега-Бей, на пляже Принстон-Харбор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что петербургские рыбаки выловили в Финском заливе двух крабов. При этом инернет-пользователи отмечают, что такой улов — не редкость в этом регионе.

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Пляжи Калифорнии наводнили «рыбы-пенисы»
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