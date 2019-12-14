Птица-зеленушка была замечена в Ленобласти за необычным поведением

Зеленушка похожа на воробья, но имеет желто-зеленое оперение и узкий желтый хвост. Фото: vk.com/ladogabirds

Зеленушка похожа на воробья, но имеет желто-зеленое оперение и узкий желтый хвост. Фото: vk.com/ladogabirds

В Ленобласти орнитологи заметили птицу-зеленушку за необычным поведением.

Крылатая удерживала баланс на нескольких иголках хвойного дерева и позировала перед исследователями. Как сообщает 47channel, орнитологам удалось запечатлеть ее.

Птица имеет небольшой размер и бледное оперение. Чаще всего ее можно встретить в хвойных лесах, садах, аллеях, а также в парках. Зеленушка похожа на воробья, но имеет желто-зеленое оперение и узкий желтый хвост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что исследователи заметили на территории Ленинградской области редкую северную птицу. В последний раз ее встречали десять лет назад.