Птица-зеленушка была замечена в Ленобласти за необычным поведением

В Ленобласти орнитологи заметили птицу-зеленушку за необычным поведением.
Крылатая удерживала баланс на нескольких иголках хвойного дерева и позировала перед исследователями. Как сообщает 47channel, орнитологам удалось запечатлеть ее.
Птица имеет небольшой размер и бледное оперение. Чаще всего ее можно встретить в хвойных лесах, садах, аллеях, а также в парках. Зеленушка похожа на воробья, но имеет желто-зеленое оперение и узкий желтый хвост.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что исследователи заметили на территории Ленинградской области редкую северную птицу. В последний раз ее встречали десять лет назад.