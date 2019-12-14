В Кремле заявили, что на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии судьбоносного прорыва на нормандском саммите.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Напомним, нормандский саммит состоялся в Париже 9 декабря. В рамках саммита впервые лично встретились президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, что стороны затронули вопрос нового договора о транзите газа в Европу через Украину (текущий истекает 31 декабря). Он может быть подписан более чем на год. Дальнейшие параметры сделки еще будут обсуждаться. Также, по его словам, сторонам удалось снять вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». «Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — отметил президент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о проведении следующего саммита в нормандском формате в столице Германии — Берлине.