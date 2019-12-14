Сергей Семак в Африке поиграл в футбол с детьми

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак во время своего путешествия по Африке вместе со своей женой Анной успел поиграть с местными детьми в футбол.

Анна Семак рассказала об этом в stories на странице в Instagram.

«И столько в них любви», —так подписала фото Анна Семак.

Анна Семак и Сергей Семак отправились в Гвинею-Бисау, чтобы сняться в документальном фильме. Они не бронировали отели, а также не планируют маршрут. Анна Семак отметила, что в Африке некоторые люди убеждены, что мясо детей-альбиносов считается святым. Из-за этого существует поверье, согласно которому, употребляя его в пищу можно излечиться от страшных болезней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.