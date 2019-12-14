В МИД Германии заявили, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чем его подозревают. Все это делается сейчас задним числом», — заявил Маас, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что федеральному правительству Германии «никогда не говорили» о то, что от Хангошвили могла исходить какая-либо угроза.

Накануне президент России Владимир Путин назвал убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии «жестким и кровавым» человеком. По словам Путин, Зелимхан Хангошвили является одним из организаторов теракта в московском метро, сообщает «Интерфакс». Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» в Париже.

Убийство Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Прокуратура Германии считает, что убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. При этом российские власти все подозрения отвергают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленскийоценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки». Он отметил, что, по его мнению, сейчас правильно «быть дипломатом».