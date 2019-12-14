Милонов назвал Мурино «ошибкой» и предложил разбомбить

Городе уже ничего не поможет, считает Милонов. Фото: Baltphoto

Городе уже ничего не поможет, считает Милонов. Фото: Baltphoto

Депутат Государственной думы Виталий Милонов подверг резкой критике инфраструктуру областного Мурино, назвав его ошибкой.

В субботу, 14 декабря, Милонов в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» с возмущением отозвался о плачевной инфраструктуре города Мурино в Ленинградской области. По мнению депутата, городские власти сделали колоссальное количество ошибок, что отразилось, в том числе, на высокой коррумпированности Мурино.

Виталий Милонов отметил, что жить в Мурино не представляется возможным. Единственным выходом из создавшегося положения, по мнению депутата, будет эвакуировать из города все население, а затем «разбомбить» территорию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно коммунальная авария оставила без какого-либо водоснабжения четыре тысячи жителей Мурино.