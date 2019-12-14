Конечная станция зеленой ветки будет называться «Каменка»

Топографическая комиссия Санкт-Петербурга приняла окончательное решение по названию конечной станции Невско-Василеостровской линии метрополитена.

Причиной переименования станции стало изменение местоположение выхода. Ранее предполагалось, что станция получит название «Зоопарк», поскольку рядом планировалось возвести городской зверинец. Также комиссия рассматривала варианты «Шуваловский проспект» и «Планерная», однако их не приняли из-за неточности.

Отметим, что, по информации на данный момент, станция «Каменка» будет располагаться на пересечении Шуваловского и Комендантского проспекта, сообщает телеканал 78.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге приступили к составлении предпроектной документации Кольцевой линии метрополитена. Проектируемый участок ветки будет от станции «Ладожская-2» до станции «Лесная-2».