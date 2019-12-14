Сокуров жестко ответил Кадырову, возмутившемуся из-за слов режиссера о Герое России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на резкую критику главы Чечни Рамзана Кадырова, после того как Сокуров усомнился в заслуженности званий Героев России, полученных семьей Кадыровых.

Кадыров назвал действия режиссера провокационными и националистическими. Глава Чечни также отметил, что высказывание Сокурова искажает реальные факты и за это ему следовало бы ответить согласно законодательству. В свою очередь, режиссер отметил, что не видит ничего плохого в термине «националист».

Сокуров подчеркнул, что не распространяет свои слова на весь народ Чечни, однако призвал чеченцев прислушаться к морали русской классической литературы и подвергать свои действия критической оценке.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Сокуров задал вопрос президенту России Владимиру Путину о том, почему Рамзан Кадыров и его отец получили звание Героев России наравне с погибшими солдатами Псковской дивизии, с которыми чеченцы воевали.