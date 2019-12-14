Сокуров жестко ответил Кадырову, возмутившемуся из-за слов режиссера о Герое России

Сокуров жестко ответил Кадырову, возмутившемуся из-за слов режиссера о Герое России
Сокуров посетовал на неполноценное воплощение республиканского устройства в Чечне. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на резкую критику главы Чечни Рамзана Кадырова, после того как Сокуров усомнился в заслуженности званий Героев России, полученных семьей Кадыровых.

Кадыров назвал действия режиссера провокационными и националистическими. Глава Чечни также отметил, что высказывание Сокурова искажает реальные факты и за это ему следовало бы ответить согласно законодательству. В свою очередь, режиссер отметил, что не видит ничего плохого в термине «националист».

Сокуров подчеркнул, что не распространяет свои слова на весь народ Чечни, однако призвал чеченцев прислушаться к морали русской классической литературы и подвергать свои действия критической оценке.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Сокуров задал вопрос президенту России Владимиру Путину о том, почему Рамзан Кадыров и его отец получили звание Героев России наравне с погибшими солдатами Псковской дивизии, с которыми чеченцы воевали.

александр сокуров герой россии кино конфликт политика рамзан кадыров
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На площади Конституции босой мужчина бросался под машины
Сокуров жестко ответил Кадырову, возмутившемуся из-за слов режиссера о ...
На открытии поселковой школы депутат Госдумы подарил местным чиновникам вазелин
В США рассказали о технологии доставки человека в любую точку мира за час
Дружба помогает обезьянам жить дольше
В Петербурге молодежи выделят жилье в историческом центре
На Свердловской набережной произошло тройное ДТП
Forbes озвучил рейтинг самых популярных видео десятилетия на YouTube