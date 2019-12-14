Песков назвал Россию «островком стабильности»

Песков считает, что страна сохраняет устойчивость в трудное время перемен. Фото: kremlin.ru

Песков считает, что страна сохраняет устойчивость в трудное время перемен. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в 2019 году Россия стала сильнее, а также отметил её стабильность в период масштабных изменений в мире.

Своим мнение относительно состояния страны в уходящем году Дмитрий Песков высказал в эфире «Первого канала» в программе «Большая игра», в субботу, 14 декабря. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что на сегодняшний день Россия является «островком стабильности» среди «океана турбулентности».

Время перемен в международных отношениях и сфере дипломатии, резкие изменения в поведении государства не повлияли на устойчивость РФ и состояние внутри страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков поделился деталями разговора между президентом России Владимира Путина и лидером Украины Владимира Зеленского в Париже.