Из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились лишь восемь

Кадр из фильма "Т-34", вышедшего на экраны 1 января 2019 года. Фото: Кинопоиск

Кадр из фильма "Т-34", вышедшего на экраны 1 января 2019 года. Фото: Кинопоиск

Согласно информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), из 68 кинокартин, спонсированных государством, окупились чуть больше 10%.

Оправдали вложенные в них средства госбюджета всего восемь фильмов, среди которых «Т-34», «Бабушка легкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведемся!», «Верность» и «Балканский рубеж», пишет РБК.

По словам эксперта, успешной кинокартину считают в случае, если сборы в прокате вдвое превышают бюджет, заложенный на производство фильма.

Отметим, что в 2018 году ситуация была чуть более оптимистично: из 54 снятых на государственные деньги фильмов окупились девять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Роман Агеев высоко оценил работу съемочного коллектива фильма «Ржев».