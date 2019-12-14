Из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились лишь восемь

Из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились лишь восемь
Кадр из фильма "Т-34", вышедшего на экраны 1 января 2019 года. Фото: Кинопоиск

Согласно информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), из 68 кинокартин, спонсированных государством, окупились чуть больше 10%.

Оправдали вложенные в них средства госбюджета всего восемь фильмов, среди которых «Т-34», «Бабушка легкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведемся!», «Верность» и «Балканский рубеж», пишет РБК.

По словам эксперта, успешной кинокартину считают в случае, если сборы в прокате вдвое превышают бюджет, заложенный на производство фильма.

Отметим, что в 2018 году ситуация была чуть более оптимистично: из 54 снятых на государственные деньги фильмов окупились девять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Роман Агеев высоко оценил работу съемочного коллектива фильма «Ржев».

господдержка итоги года кино отечественный кинематограф финансы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку Земли
Рудковская и Плющенко сняли обручальные кольца
Из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились лишь восемь
В 2020 году Facebook начнет бороться с дезинформацией на Украине
Семья убитой историком Соколовым аспирантки отказалась от материальной помощи
На обвалившемся участке набережной канала Грибоедова на мешках заметили кота
Движение по Фурштатской улице ограничат на 4 месяца
Елена Воробей рассказала, что серьезную операцию её дочери оплатила Регина ...