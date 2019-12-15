В Италии эвакуировали более 50 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Италии эвакуировали более 50 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Флаг Италии. Фото: pixabay

Экстренные службы произвели эвакуацию почти 54 тысяч человек в итальянском городе Бриндизи на юге страны, где еще в начале ноября была обнаружена неразорвавшаяся английская бомба, сохранившаяся в земле со времен Второй мировой войны.

Городские власти в Бриндизи распорядились создать «красную зону», на территории которой было запрещено находиться людям до полного окончания обезвреживания бомбы. Участие в эвакуации местных жителей принимали около тысячи правоохранителей и две сотни волонтеров.

Как сообщает местный телеканал RaiNews24, эта эвакуация стала самой крупной в истории Италии за все время после войны.

Бомба англичан, сброшенная на Бриндизи, скорее всего, в 1941 году, была обнаружена строителями во время работ по расширению местного кинотеатра. Боеприпас вывезут за город и взорвут в карьере, специально для этого подготовленном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель деревни Ульяшево обнаружил боеприпас времен ВОВ у себя во дворе.

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