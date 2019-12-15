«Зенит» намерен приобрести Акунью

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Фото: Instagram

Трансфер может обойтись петербургскому клубу в 20 миллионов евро.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщает издание O Jogo. «Зенит» все еще заинтересован в покупке лиссабонского защитника «Спортинга» Маркоса Акунья. До этого клуб потребовал за игрока 20 миллионов евро, но эта сумма не устраивала «Зенит». Сейчас переговоры возобновили, на какой стадии они находятся – не уточняется. Пока что руководство петербургского клуба никак не комментирует данные.

Напоминаем, Акунья в текущем сезоне провел 19 матчей, в рамках которых забил один гол. С 2017 года он успел стать автором восьми голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Семак в Африке поиграл в футбол с детьми. Анна Семак и Сергей Семак отправились в Гвинею-Бисау, чтобы сняться в документальном фильме. Они не бронировали отели, а также не планируют маршрут.

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