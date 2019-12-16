Автомобилисты жалуются: в Мурино из-за дороги с ямами у семи машин лопнули колеса

В Мурино в Ленинградской областие ночью, 16 декабря, множество водителей стали жаловаться на дорогу с ямами. Очевидцы рассказали, что семь автомобилей остались с проколотыми колесами.

На фотографиях из социальных сетей заметны ямы на дороге, которые и стали причиной пробитых колес у автомобилей.

«На въезде в Мурино 7 машин с пробитыми колёсами. Мобильный шиномонтаж на месте», — рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы уточняют, что все произошло у «Ленты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на трассе в Ленобласти сбили перебегавшего дорогу пешехода. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила потерпевшего в медучреждение. Состояние нарушителя ПДД оценивается как тяжелое.