Полицейские разыскивают водителя, погубившего пешехода на автодороге «Санкт-Петербург – Южное полукольцо»

В Кировском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Мужчина переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Все произошло в воскресенье, 15 декабря, на 137 километре автодороги «Санкт-Петербург – Южное полукольцо». Пешеход переходил проезжую часть, когда на него наехала легковушка. В результате полученных телесных повреждений он скончался. Мужчине на вид 40-45 лет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль не установлен.

По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск водителя.

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