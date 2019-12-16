У учебного заведения на Ударников нашли труп пенсионера

В Красногвардейском районе Северной столицы обнаружили труп пожилого мужчины. Тело находилось на территории учебного заведения.

Все произошло в воскресенье, 15 декабря, у дома №17 на проспекте ударников. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на вид погибшему 60-70 лет. У мужчины седые волосы средней длины, одет в коричневую куртку и темные брюки. На левой руке отсутствовал мизинец, рядом с телом лежала трость.

В результате проверки на теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, его личность устанавливается. Тело было направлено в морг для установления причин смерти.

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