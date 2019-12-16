Еще два региона России перенесли выходной на 31 декабря

Еще два региона России перенесли выходной на 31 декабря
Рабочий день в двух регионах переносят с 31 на 28 декабря. Фото: pixabay.com

В Удмуртии и Воронежской области 31 декабря станет выходным днем. Об этом объявили главы регионов.

Отдохнуть в последний день года в Удмуртии смогут государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники подведомственных правительству учреждений. Решение глава республики Александр Бречалов озвучил в ходе аппаратного совещания, сообщает ИА «Удмуртия».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев о переносе выходного с 28 на 31 декабря объявил на странице во «ВКонтакте». Решение принято по результатам опроса среди жителей региона в соцсети. За перенос выходного проголосовали 86% или 46 тыс. человек.

Отдыхать будут сотрудники, занятые в госсекторе, органах власти и подведомственных учреждениях. Коммерческим компаниям также предложено объявить 31 декабря выходным.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рекомендовал организациям перенести выходной с 28 на 31 декабря. Аналогичное решение приняли в Свердловской, Томской и Псковской областях, в Крыму, Карачево-Черкесии и других регионах.

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