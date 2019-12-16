Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»

Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото: instagram.com

Экс-тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин».

Слуцкий встретился с руководством «Рубина» и Республики Татарстан и получил предложение возглавить клуб, сообщает Betting Insider.

Кроме того, казанский клуб намекнул на назначение Слуцкого, опубликовав кресло-качалку в Twitter.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после пятого поражения подряд. В последних пяти матчах Эредивизии «Витесс» потерпел пять поражений подряд. Слуцкий возглавил клуб из Арнема в прошлом году. До этого он был тренером ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

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