Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич: «Зенит» — не команда»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал выступление «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я считаю, что «Зенит» — не команда. Там много денег, есть неплохие игроки, но нет характера. Это главное. Они доминируют в чемпионате России, а в Европе умудрились занять последнее место», — заявил Маркевич, сообщает «Футбол 24».

Петербургский «Зенит» разгромно проиграл португальской «Бенфике» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги. По итогам шести матчей «Зенит» последнее место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков.

Напомним, 10 декабря «Зенит» проиграл «Бенфике» с разгромным счетом 0:3. Встреча команд состоялась сегодня, 10 декабря, на территории стадиона «Да Луш» в Лиссабоне. Хозяева не оставили петербургским гостям шанса в шестом туре группового этапа Лиги Чемпионов, выиграв со счетом 3:0. Первый тайм завершился с нулевым счетом. Во втором тайме два мяча в ворота сине-бело-голубых забили португальцы Пицци и Серви. В довершение нападающий петербуржцев Сердар Азмун забил мяч в свои же ворота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.