Россиянам предложили не откладывать на пенсию

Россиянам предложили не откладывать на пенсию
"Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ, по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды?" - добавил Моисеев. Фото: pixabay.com

В Министерстве финансов РФ предложили зафиксировать минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Предполагается, что НПФ будут заниматься накоплениями россиян по программе гарантированного пенсионного плана (ГПП) на уровне дохода не меньше 6,7% ежегодно. Об этом в понедельник, 16 декабря, пишет РБК, ссылаясь на замглавы Министерства финансов РФ Алексея Моисеева.

Замминистра отметил, что в случае отсутствия возможности НПФ обеспечивать минимальную доходность, разница будет восполняться за счет резервов и собственных финансов фонда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минфин намерен отменить возможность обналичивания пенсионных накоплений. Ранее подобный пункт предусматривался в проекте нового накопительного государственного пенсионного плана.

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