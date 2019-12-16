Путин ограничил право выезда за рубеж для экс-сотрудников ФСБ

Путин ограничил право выезда за рубеж для экс-сотрудников ФСБ
Президент подписал постановление сегодня, 16 декабря. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление о временном запрете на выезд за рубеж сроком до пяти лет для бывших работников ФСБ.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что глава России Владимир Путин утвердил закон о временном ограничении на выезд за пределы территории РФ бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ). Такой режим будет действителен для экс-работников с первого дня увольнения.

Председатель комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас отметил, что принятые меры действуют непосредственно в целях обеспечения безопасности самих сотрудников ФСБ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах деловой встречи с Путиным. По мнению украинского лидера, есть надежда окончательно разрешить все конфликтные ситуации.

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