Зеленский подвел итоги встречи с Путиным

Президент Украины надеется, что удастся положить конец всем конфликтам.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем пишет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи с главой России Владимиром Путиным в Париже. Он отметил, что удалось обсудить сразу несколько важных вопросов. Такие встречи, считает Зеленский, помогут положить конец конфликтам в том числе на Донбассе. Политик также подчеркнул, что за один раз нельзя решить все вопросы, поэтому он ждет следующего саммита, который состоится через четыре месяца.

Также Зеленский понимает, что его взгляды на Минские соглашения отличаются, но хорошо, что коллеги готовы обсуждать и общаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков назвал Россию «островком стабильности». Время перемен в международных отношениях и сфере дипломатии, резкие изменения в поведении государства не повлияли на устойчивость РФ и состояние внутри страны.