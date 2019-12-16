В Финляндии число смертей от наркотиков достигло рекордных показателей

Цифра погибших от передозировки наркотиков в Финляндии вот уже три года подряд постоянно возрастает. За 2018 год жертвами стали 261 человек, на 61 больше, чем в 2017-м.

Согласно данным Статистического центра Финляндии, наибольшее количество смертей наблюдается среди молодых людей от 20 до 29 лет. Причиной летального исхода зачастую становится передозировка сразу нескольких веществ, изрядная доля которых — наркотические. Другую часть составляют, как правило, лекарства.

Жертв алкогольного отравления также становится больше, пишет yle.UUTISET. За 2018 год от злоупотребления спиртным и его последствий скончалось 1683 человека. Однако этот показатель значительно меньше данных 2007-2009 годов, когда погибших было более двух тысяч ежегодно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России на 12% выросло количестве смертей от отравления этанолом.