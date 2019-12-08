Россияне стали умирать от алкоголя на 12% чаще

В Петербурге от алкоголя скончались 89 человек. Фото: pixabay

В Петербурге от алкоголя скончались 89 человек. Фото: pixabay

За минувшие месяцы 2019 года в России на 12% выросло число смертей от отравления этанолом по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Центра разработки национальной алкогольной политики, в текущем году от отравления алкоголем скончались 5010 человек. При этом основной группой риска являются подростки в возрасте от 15 до 19 лет.

Наибольшее количество смертей от отравления алкоголем зафиксировано в Ярославской, Пензенской, Липецкой, Курганской и Еврейской автономной областях.

За это время в столице от некачественного алкоголя скончались 77 человек, а в Петербурге — 89 человек. При этом в Москве число умерши уменьшилось на 28%, а в Петербурге наоборот — увеличилось в 1,5 раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительстве раскритиковали идею сокращения времени продажи алкоголя.