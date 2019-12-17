Несъедобные бабочки не боятся хищников

Несъедобные бабочки не боятся хищников
Узнать степень привлекательности для хищников можно среди очень редких или даже вымерших видов бабочек, исследовав музейные образцы на предмет растительных токсинов на крыльях. Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что несъедобные для летучих мышей бабочки-медведицы, зная, что им не грозит опасность, равнодушны к появлению хищника.

Бабочки-медведицы надежно охраняют себя от опасности: летучих мышей отпугивает яркая, тигровая окраска насекомых, ультразвуковые сигналы, сообщающие о том, что бабочки не годится в пищу, и защитные токсины, которые некоторые из них собирают с растений.

В свою очередь, бабочки-медведицы, осознавая, что хищник не будет пытаться напасть, крайне невозмутимо реагируют на появление летучих мышей и даже замедляют движение специально. Вероятно, чтобы дать хищнику время рассмотреть «защитную» окраску.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генетики вывели мух, скрещенных с бабочками. Изменения в геноме сделали мух-дрозофил невосприимчивыми к токсичным веществам.

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Несъедобные бабочки не боятся хищников
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