Несъедобные бабочки не боятся хищников

Узнать степень привлекательности для хищников можно среди очень редких или даже вымерших видов бабочек, исследовав музейные образцы на предмет растительных токсинов на крыльях. Фото: pixabay.com

Узнать степень привлекательности для хищников можно среди очень редких или даже вымерших видов бабочек, исследовав музейные образцы на предмет растительных токсинов на крыльях. Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что несъедобные для летучих мышей бабочки-медведицы, зная, что им не грозит опасность, равнодушны к появлению хищника.

Бабочки-медведицы надежно охраняют себя от опасности: летучих мышей отпугивает яркая, тигровая окраска насекомых, ультразвуковые сигналы, сообщающие о том, что бабочки не годится в пищу, и защитные токсины, которые некоторые из них собирают с растений.

В свою очередь, бабочки-медведицы, осознавая, что хищник не будет пытаться напасть, крайне невозмутимо реагируют на появление летучих мышей и даже замедляют движение специально. Вероятно, чтобы дать хищнику время рассмотреть «защитную» окраску.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генетики вывели мух, скрещенных с бабочками. Изменения в геноме сделали мух-дрозофил невосприимчивыми к токсичным веществам.